Бойкот, который Великобритания объявила российскому газу, грозит обернуться для страны энергетическими проблемами уровня Второй мировой войны.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Время покажет» на Первом телеканале высказал экономист Михаил Делягин, комментируя недавнее заявление британского профессора Алана Райли о том, что «Северный поток – 2» якобы создавался не для дополнительных поставок газа Евросоюзу, а для того чтобы перенаправить уже существующие потоки топлива и нанести удар по Украине.

По словам Делягина, именно из-за таких и подобных им рассуждений британских политических деятелей Соединенное Королевство оказалось на грани энергетической катастрофы.

Война Лондона против «Северного потока – 2» не учитывает газовых проблем самой Великобритании, которая на протяжении уже долгих лет целенаправленно отказывается от российского газа, предпочитая ему топливо из Нидерландов, Норвегии и Бельгии. Уже в 2018 году Британия, по информации департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, получала из России лишь 1% от всего потребляемого ей природного газа

«Профессор даже знает, что Англия обеспечивается российским газом примерно на 16%. И сейчас, когда он это говорит, в Великобритании реально обсуждается вопрос, что если такие профессора будут успешны, то в стране впервые после Второй мировой войны придется вводить нормирование потребления газа», — добавил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Как отметил Делягин, ситуация вокруг «Северного потока – 2» является частью борьбы Запада за определение собственной повестки дня, и Россия может в ней победить только, если навяжет оппонентам собственную повестку. А действия российского газового гиганта «Газпром» на европейском рынке топлива эксперт оценил весьма высоко, отметив успех компании, проявившийся в небывало высоких показателях доходности.

«"Газпром" в последние месяцы демонстрировал уникально высокую доходность. Он добился этого одним способом: перестал перевыполнять обязательства по поставкам газа в Европу. Сколько договорились, столько и поставили. И теперь более 600 долларов за тысячу кубов в Европе это стоит. Молодцы!», — воскликнул Делягин в заключение.

Напомним, ранее ряд экспертов выразил убежденность в том, что «Газпром» сможет обойти ограничения, которые на «Северный поток – 2» накладывает действие европейской газовой директивы, и загрузить газопровод не на 50%, а на все 100%, в том случае, если предстоящей зимой Евросоюз испытает недостаток топлива. Так как ранее с подобными ограничениями компания сталкивалась, вводя в эксплуатацию «Северный поток – 1», но сейчас этот газопровод работает на полую мощность.