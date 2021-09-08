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Делягин объяснил, как Британия поставила себя на грань энергетической катастрофы

Делягин объяснил, как Британия поставила себя на грань энергетической катастрофы

Бойкот, который Великобритания объявила российскому газу, грозит обернуться для страны энергетическими проблемами уровня Второй мировой войны.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Время покажет» на Первом телеканале высказал экономист Михаил Делягин, комментируя недавнее заявление британского профессора Алана Райли о том, что «Северный поток – 2» якобы создавался не для дополнительных поставок газа Евросоюзу, а для того чтобы перенаправить уже существующие потоки топлива и нанести удар по Украине.

По словам Делягина, именно из-за таких и подобных им рассуждений британских политических деятелей Соединенное Королевство оказалось на грани энергетической катастрофы.

Война Лондона против «Северного потока – 2» не учитывает газовых проблем самой Великобритании, которая на протяжении уже долгих лет целенаправленно отказывается от российского газа, предпочитая ему топливо из Нидерландов, Норвегии и Бельгии. Уже в 2018 году Британия, по информации департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, получала из России лишь 1% от всего потребляемого ей природного газа

«Профессор даже знает, что Англия обеспечивается российским газом примерно на 16%. И сейчас, когда он это говорит, в Великобритании реально обсуждается вопрос, что если такие профессора будут успешны, то в стране впервые после Второй мировой войны придется вводить нормирование потребления газа», — добавил эксперт.

Делягин объяснил, как Британия поставила себя на грань энергетической катастрофы
Федеральное агентство новостей  / 

Как отметил Делягин, ситуация вокруг «Северного потока – 2» является частью борьбы Запада за определение собственной повестки дня, и Россия может в ней победить только, если навяжет оппонентам собственную повестку. А действия российского газового гиганта «Газпром» на европейском рынке топлива эксперт оценил весьма высоко, отметив успех компании, проявившийся в небывало высоких показателях доходности.

«"Газпром" в последние месяцы демонстрировал уникально высокую доходность. Он добился этого одним способом: перестал перевыполнять обязательства по поставкам газа в Европу. Сколько договорились, столько и поставили. И теперь более 600 долларов за тысячу кубов в Европе это стоит. Молодцы!», — воскликнул Делягин в заключение.

Напомним, ранее ряд экспертов выразил убежденность в том, что «Газпром» сможет обойти ограничения, которые на «Северный поток – 2» накладывает действие европейской газовой директивы, и загрузить газопровод не на 50%, а на все 100%, в том случае, если предстоящей зимой Евросоюз испытает недостаток топлива. Так как ранее с подобными ограничениями компания сталкивалась, вводя в эксплуатацию «Северный поток – 1», но сейчас этот газопровод работает на полую мощность.