Тина Канделаки сложила полномочия генерального продюсера «Матч ТВ»

Популярная российская телеведущая Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ».

Стоит отметить, что телеведущей предложили другую должность в холдинге «Газпром-медиа». Ее назначили на позицию заместителя генерального директора организации.

«Тинатин Канделаки является успешным медиаменеджером, обладает широкой экспертизой, необходимыми навыками и компетенциями для реализации новых амбициозных целей», — заявил генеральный директор холдинга Александр Жаров.

Вместо Канделаки выполнять обязанности генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" будет Александр Тащин. До этого он занимал должность главного редактора телеканала.