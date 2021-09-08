Свидетель по делу MH17 возмутился бездействию украинской авиадиспетчерской службы

Издание De Telegraaf рассказало о случае на судебном заседании, где рассматривалось дело о крушении малайзийского лайнера МН17 на Украине в 2014 году.

Голландские журналисты рассказали о выступлении родственника одного из погибших в авиакатастрофе, пишет «ПолитРоссия». Сандер Эссерс поставил в тупик Украину неожиданным вопросом. Он рассказал, что на протяжении долгого времени он думал, почему Киев не последовал примеру других стран и не объявил воздушное пространство над Донбассом запретной зоной. Мужчину возмутило бездействие украинской авиадиспетчерской службы.

«Почему MH17 пролетел над Украиной?» — процитировали Эссерса журналисты.

Мужчина рассказал, что перед вылетом «боинга» из Амстердама в Куала-Лумпур, он разговаривал по телефону со своим братом Питером. Родственник Эссерса сильно переживал из-за того, что самолет полетит над регионами, в которых идут активные боевые действия.

Ранее судья Хендрик Стинхейс сообщил, что один из свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing скончался из-за проблем со здоровьем. Слушания по делу MH17 возобновились 6 сентября. Заседания проходят в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол, передает телеканал "360".