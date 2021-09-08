В Париже начинаются слушания по делу о терактах 2015 года

Во Франции сегодня стартует громкий процесс о терактах 2015 года в Париже, тогда погибли 130 человек, более 400 были ранены.

Инцидент произошел в стране 13 ноября 2015 года. Вечером того дня боевики ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) атаковали Париж в нескольких районах. Террористы захватили и силой удерживали более ста заложников в концертном зале «Батаклан», там погибло больше всего людей, власти сообщили о 90 жертвах. Боевики открыли огонь по горожанам, которые сидели на террасах городских кафе и ресторанов. Взрывы прогремели около стадиона, где проходил товарищеский футбольный матч.

По делу проходят два десятка обвиняемых, а также их пособники. Ожидается, что процесс будет продолжаться до лета следующего года. На это время движение транспорта в районе, где находится дворец юстиции, перекроют. Близлежащие улицы будут недоступны и для пешеходов.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации