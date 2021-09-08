Москва заявила протест послу Эстонии в РФ после отказа в визе российскому дипломату

Россия заявила решительный протест послу Эстонии в Москве из-за невыдачи визы российскому дипломату. Об этом сообщил МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России озвучило свою реакцию после отказа в выдаче визы дипломатическому сотруднику. Москва пригрозила Таллину ответными мерами. Ответственность за эскалацию лежит на эстонской стороне, подчеркнули в МИД РФ.

«Не Москва начала «визовую войну», а Таллин», — отмечается в сообщении ведомства.

В МИД добавили, что Россия рекомендует Эстонии отказаться от шагов, направленных на деградацию отношений. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в официальном комментарии напомнила о призыве РФ остановить раскручивание санкционной спирали после инцидента с задержанием в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте. Дипломата поймали с поличным при шпионаже.