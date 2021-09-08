Польские СМИ рассказали о политических «пощечинах» Байдена Зеленскому

Журналисты польского издания Nowa Europa Wschodnia (NEW), анализируя сотрудничество США и Украины, рассказали о «пощечинах», которые получил от американского коллеги президент Владимир Зеленский. В последние месяцы Джозеф Байден несколько раз «уколол» главу государства, намекнув ему на серьезные проблемы в политико-дипломатических отношениях.

Первым «ударом» стал перенос встречи Зеленского и Байдена. Изначально она планировалась 31 августа, но Белый дом отодвинул переговоры из-за эвакуации военнослужащих из Афганистана. Американский президент принял украинского коллегу лишь 1 сентября.

Второй «пощечиной» можно считать отправку на саммит Зеленского «Крымская платформа» министра транспорта США Пита Буттиджича. Если представителями других стран-участников были премьер-министры и даже президенты (например, главы Венгрии и Молдавии Янош Адер и Майя Санду), то Вашингтон решил не уделять инициативе украинского главы много внимания.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Самым главным ударом стала смена позиции Соединенных Штатов по строительству российского трубопровода «Северный поток — 2» («СП-2») и отказ от дальнейшего противодействия проекту «Газпрома», что стало «настоящим шоком» для Владимира Зеленского, пишут эксперты NEW.

При этом власти страны полностью осознавали, что у Киева нет способов как-то повлиять на сложившуюся ситуацию.

«Зеленский вернулся [на Украину] с очередными обещаниями, а не с долгожданными подарками. <…> Он не вернулся из Вашингтона с достаточно сильными аргументами, которые он бы мог предъявить [президенту РФ] Владимиру Путину. Американцы не восстановили доверия к Киеву, и отчетливо видно, что они не относятся к нему так приоритетно, как того ожидают украинцы», — вынесли вердикт польские аналитики.

Подробнее о том, почему эксперты авторитетного издания The National Interest прозвали Владимира Зеленского «чересчур серьезным комиком», «Политика Сегодня» писала ранее. Об итогах переговоров президентов США и Украины в Вашингтоне можно прочитать здесь.