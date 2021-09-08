Журналисты CNN рассказали, как США помогли Украине в операции против россиян в Белоруссии

Американский телеканал CNN опубликовал интервью с неназванным экс-сотрудником разведки Украины об операции против 33 россиян под Минском.

По его словам, на подготовку этой операции ушло более года. Однако все пошло не по плану из-за задержания группы россиян на территории Белоруссии.

«По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США», — говорится в репортаже CNN.

Однако позже сотрудник телеканала привел слова высокопоставленного американского чиновника, который опроверг эти данные.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало дословный перевод расследования Bellingcat об этой операции. С полным текстом можно ознакомиться здесь.