Памфилова: СМИ-иноагенты получат аккредитацию на освещение выборов в Госдуму

Сотрудники СМИ, выполняющих в России функции иностранных агентов, получат право освещать выборы в Госдуму наравне со всеми, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Чиновник подчеркнула, что ни один репортер не будет урезан в правах, и все, включая журналистов-иноагентов, получат аккредитацию и доступ на избирательные участки. Председатель ЦИК и президент России Владимир Путин неоднократно отмечали, что на грядущих выборах во главу угла поставлен вопрос легитимности голосования и его соответствия букве и духу закона.

Выборы в Государственную думу VIII созыва и региональные парламенты пройдут с 17 по 19 сентября. За места в федеральном законодательном органе поборются 14 политических партий. Председатель ЦИК неоднократно подчеркивала, что намерена обеспечить максимально возможный уровень открытости и надежности голосования: так, например, на 96% всех избирательных участков будет функционировать система круглосуточного видеонаблюдения.