В Роспотребнадзоре описали самый грозный симптом COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, какой симптом при коронавирусе является самым грозным.

По словам специалиста, одышка, которая появляется на фоне прочих респираторных заболеваний, может быть самым опасным симптомом коронавирусной инфекции. При ее обнаружении следует немедленно обращаться за помощью к медикам.

Пшеничная напомнила, что каких-либо новых симптомов коронавируса за последнее время не выявлено. Все имеющиеся признаки были описаны врачами еще в прошлом году.