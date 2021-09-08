Конец христианской эпохи: немцы определились с симпатиями перед выборами в бундестаг

Эпоха правления Христианско-демократического союза (ХДС) в Германии подходит к концу. Более 15 лет под руководством Ангелы Меркель ХДС/ХСС управляли страной, пусть и в составе коалиций — то с либералами из Свободной демократической партии (СвДПГ), то с умеренными социалистами из старейшей Социал-демократической партии (СДПГ). Но времена меняются.

Уже не остается сомнений, что задавать тон внутренней и внешней немецкой политике в новом парламенте будут социал-демократы. Такое в Германии уже было: в 1998 году они победили на парламентских выборах, набрав 40,9% голосов, а канцлером стал Герхард Шредер, в последнее время нередко выступающий публично с антиамериканскими заявлениями. Но в этом году случилось непредсказуемое — ни одна из партий в предвыборных опросах не набирает даже и 30%. Теперь, впервые с 1950-х годов, правительство может возглавить трехсторонняя коалиция вместо двусторонней.

Так, в опросе INSA от 6 сентября СДПГ набирают 26% голосов против 20,5% у консервативного блока ХДС/ХСС. Вырываются вперед и нашумевшие «Зеленые» с 15,5% симпатий избирателей, 12,5% — у СвДПГ, 11% опрошенных проголосовали бы за оппозиционную и правую «Альтернативу для Германии», 6,5% выбрали бы «Левых».

«Социал-демократы выигрывают не потому, что они сильные, а из-за просчетов других партий — они воспользовались ошибками других и правильно выстроили стратегию. И "Зеленые", и ХДС/ХСС имели очень большие шансы на успех. Последние еще могут совершить рывок, хотя это выглядит практически нереально. Шансы, что именно они победят и глава СДПГ Олаф Шольц возглавит правительство, очень высокие», — объяснила корреспонденту «ПС» ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

Кажется, коалиция неизбежна: но прихода к власти «Левых» в союзе с социал-демократами немецкий истеблишмент не желает больше всего — в том числе из-за позиции по России.

Федеральное агентство новостей / Андрей Зубарев

Очень опасные левые

Вариантов будущей коалиции немного: либо СДПГ объединится с «Зелеными» и «желтыми» из СвДПГ (так называемый «светофор»), либо с «Зелеными» и «Левыми» (красно-красно-зеленая коалиция). Последний вариант у правящих христианских демократов вызывает еще больший ужас, чем предвыборная социология.

Так, глава ХДС Армин Лашет, проваливающий избирательную кампанию, призвал министра финансов и главу СДПГ Шольца одуматься и отказаться от идеи потенциального объединения с коммунистами.

«Гельмут Шмидт (социал-демократ, пятый канцлер ФРГ — прим.ред.) был бы однозначен в этом вопросе, он всегда был против крайне левых и крайне правых. Мы сделаем все возможное на выборах, чтобы в Германии не было союза красно-красных», — заявил Шольцу Лашет 7 сентября.

При этом в предвыборной программе «Левых» нет ничего радикального: вполне умеренные левые амбиции, недалеко ушедшие от социал-демократических. Введение минимального налога на прибыль европейских корпораций, национализация германских ресурсов, расширение государственного сектора в противовес частному… Никакого пятого интернационала и мировой революции и в помине нет.

Разница между левыми из СДПГ и «Левыми» — в подходе к внешней политике. Социал-демократы отстаивают трансатлантическое единство, активное участие в НАТО и «тесное сотрудничество с США».

«Если мы хотим стать сильнее, то добиться этого можно только при условии тесного сотрудничества с США и в рамках НАТО», — заявил Олаф Шольц, выступая в Бундестаге 7 сентября.

ПолитРоссия / wikipedia.org/Олаф Косинский/CC BY-SA 3.0 de

У «Левых» подход противоположный. Вместо запада они смотрят на восток, требуют сокращения военных расходов, прекращения военных операций с участием Германии (до недавнего времени солдаты Бундесвера находились и в Афганистане), а также широкого сотрудничества с Россией. Вплоть до отмены виз.

«В российско-германских отношениях царит ледниковый период. Дипломатия и военная сдержанность сошли на нет. Санкции и контрсанкции определяют картину дня. Необходима переориентация отношений между Германией и Россией, между ЕС и Россией. Улучшение российско-германских отношений отвечает интересам всех миролюбивых людей», — гласит партийная позиция «Левых».

После распада Варшавского договора в 1991 году многие ожидали роспуска НАТО. Но Альянс только креп и незаконно расширялся на восток вопреки обещаниям, а ныне стоит у западных границ России, отмечает фракция «Левых» в бундестаге. Вместо НАТО партия предлагает единую систему коллективной безопасности в Европе при участии РФ.

«Германия должна отказаться в Совете ЕС от продления санкций против РФ. Мы выступаем против концепций "смены режима" в России и против любых недоказанных обвинений и пропагандистских действий, направленных на разжигание вражды между Западом и Россией», — подчеркивают «Левые», отмечая, что к нынешней власти в РФ относятся критически.

Наиболее вероятная коалиция

Практически смирившийся с проигрышем блока ХДС/ХСС Лашет задался другой целью: не допустить, чтобы представители «Левых» вошли в число парламентского большинства. Да и Шольц, метящий в кресло канцлера, не стремится к союзу с товарищами.

Он склонен к партнерству с едва ли идеологически близкими либералами из СвДПГ. Социал-демократ говорит прямо: позиция «Левых» не соответствует общему трансатлантическому курсу. То есть не согласуется с тем самым «тесным сотрудничеством» с США.

«Эти требования [четкая приверженность членству в НАТО и трансатлантическое партнерство, — прим.ред.] не поддаются обсуждению», — заявил Шольц.

wikipedia.org / U.S. Army / Public Domain

По словам Тимошенковой, вариант красно-красно-зеленой коалиции присутствовал на земельном уровне, но не очень востребован на федеральном. Глава СДПГ в Тюрингии Георг Майер выступил против объединения с «Левыми» в бундестаге, руководствуясь своим опытом: он отметил, что отношения с ними «не всегда просты». Политик желает коалиции СДПГ с «Зелеными».

«В Комитете по внутренним делам Тюрингии я чувствую, что настоящая оппозиция находится в рядах коалиции. Также существуют разногласия с "Левыми" и в вопросах безопасности – например, по поводу оснащения полиции оружием средней дальности», — заявил Майер.

Красно-зелено-желтая коалиция не просто комфортна для самого Шольца, но поддерживается большим бизнесом гораздо сильнее, чем блок ХДС/ХСС, отмечает Тимошенкова. Такой союз был бы наиболее оптимален для социал-демократов: левые инициативы «Зеленых» будут уравновешиваться умеренно правыми либералами. Но и тут будут свои проблемы.

«Есть опыт коалиции СвДПГ с ХДС/ХСС, когда либералы не смогли снизить налоговое бремя и это отчасти привело к тому, что они не преодолели в 2013 году пятипроцентный избирательный порог. Теперь они будут очень внимательны в том, на каких условиях вступать в коалицию с СДПГ. Сейчас лидер СвДПГ Кристиан Линднер всячески пытается поддержать ХДС/ХСС, потому что ему бы больше хотелось кооперироваться с ними», — заключила эксперт.

Еще зимой 2021 года будущее канцлерство аналитики приписывали Лашету, но что-то пошло не так. Подробнее о новом главе ХДС, пришедшем на смену Меркель, мы писали ранее.