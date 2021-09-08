Бойцы ВСУ обстреляли из минометов пригород Донецка

Вооруженные силы Украины вновь нарушили режим тишины в Донбассе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Бойцы ВСУ открыли огонь по селу Веселое в пригороде Донецка. Обстрел производился минами калибра 120 мм, всего было выпущено 24 боеприпаса, уточнили в ДНР.

Вооруженный конфликт на востоке Украине продолжается с 2014 года. Ситуация усложнилась весной 2021 года, когда бойцы ВСУ стали чаще устраивать провокации, стягивать военную технику к линии соприкосновения в Донбассе и обстреливать территории ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, что киевские нацгвардейцы грабят мирных жителей под видом учений. Под надуманным предлогом они вымогали у населения взятки, угоняли автомобили и совершали мародерства.