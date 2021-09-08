Полиция обещала помочь с восстановлением поврежденных при взрыве в Ногинске документов

Правоохранители из Подмосковья оперативно помогут восстановить испорченные документы жителей Ногинска после взрыва бытового газа в жилом доме, сообщают в ГУ МВД России.

Утром в среду, 8 сентября, произошел мощный хлопок бытового газа в девятиэтажном доме. Инцидент случился на улице 28 Июня в Ногинске.

По данным следствия, предварительная причина — утечка газа. Место ЧП было оцеплено Росгвардией. Сотрудники МЧС, криминалисты и следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова сообщила, что правоохранители окажут оперативную помощь пострадавшим, у которых были повреждены документы в результате взрыва газа.