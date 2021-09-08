Российская военная база в Таджикистане получила партию крупнокалиберных пулеметов НСВ

Крупнокалиберные 12,7-миллиметровые пулеметы НСВ «Утес» поступили на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане, сообщили в Центральном военном округе.

Военные подчеркнули, что новое оружие должно усилить боевые возможности базы. «Утесы» предназначены для уничтожения групповой живой силы противника. Также они могут быть применены в борьбе с вражескими легкобронированными целями, укрепленными огневыми точками и летательными аппаратами.

Пулемет обладает универсальным треножным станком, но также может устанавливаться в амбразурах и огневых сооружениях. Оружие способно вести огонь одновременно по наземным и воздушным целям противника.

Отмечается, что 201-я база, дислоцированная в Таджикистане, является крупнейшим российским военным объектом за пределами государства. Она дислоцирована в двух городах — Душанбе и Бохтаре.