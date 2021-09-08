Взрыв в ногинской многоэтажке попал на видео

Момента взрыва, произошедшего в многоэтажном доме в Ногинске, попал на видео. Ролик был опубликован в Сети.

Взрыв бытового газа случился в 06:55 в девятиэтажном жилом доме. В результате инцидента ущерб получили 30 квартир, восемь из которых оказались полностью разрушены.

По предварительным данным, пострадало девять человек. Всех пострадавших, среди которых были и маленькие дети, уже госпитализировали.

При этом под завалами до сих пор могут оставаться люди. Спасатели уже эвакуировали с территории более 170 человек. Сейчас на месте работает сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, задействовано 24 единицы техники.