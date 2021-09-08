Жители России и ряда других стран столкнулись со сбоями в работе Telegram

Пользователи Telegram в нескольких странах мира отмечают перебои в работе мессенджера.

Карту сбоев предоставил сайт Downdetector, отслеживающий различные отключения на популярных интернет-ресурсах. По информации на 9:03 по московскому времени было зафиксировано 215 жалоб на работу Telegram.

Сообщается, что 75% пользователей мессенджера жалуются на проблемы с подключением. 25% отмечают неполадки при попытке отправить сообщение.

В числе стран, где пользователи жалуются на перебои — Россия, Украина и Германия. Также проблемы фиксируются у жителей Австрии и Турции.