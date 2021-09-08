Взрыв газа в Ногинске. Главное

В жилом девятиэтажном доме по адресу улица 28-го Июня, дом 9а подмосковного Ногинска в 06:55 утра 8 сентября произошел взрыв газа. По сообщениям представителей спасательных служб, пострадали как минимум 30 квартир, восемь из них полностью уничтожены. Этажи с первого по четвертый обрушились.

В данный момент эвакуировано более 170 жителей дома, а также домашние животные. В Следственном комитете РФ заявили, что в результате инцидента погибли два человека, еще несколько человек могут находиться под завалами. К 10:00 число пострадавших выросло до девяти, из них двое детей пяти и 11 лет.

Источник ТАСС сообщил, что причиной взрыва стала утечка бытового газа. Прокуратура уже начала проверку, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На месте ЧП находится губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поручил обследовать поврежденное здание, чтобы выяснить, подлежит ли оно восстановлению.

Prt Scr vk.com / Типичный Ногинск

Также пострадали соседние здания, у которых взрывной волной выбило стекла. Несколько припаркованных машин оказались завалены обломками. Сейчас на месте взрыва работают 60 спасателей.

В 10:44 источник ТАСС сообщил одну из версий причины взрыва — включенный газ для обогрева квартиры.