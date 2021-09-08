Спасатели не обнаружили жертв на месте взрыва в многоэтажном жилом доме в Ногинске, где произошел газовый хлопок.

Взрыв в многоэтажке обошелся без жертв. Эту информацию подтвердили власти Подмосковья после проведения сотрудниками МЧС поисково-спасательных работ на месте инцидента.

Ранее стало известно, что около семи утра произошел хлопок газа в жилом доме на улице 28-го Июня в городском округе Богородский, входящем в состав подмосковного Ногинска. В результате взрыва рухнули перекрытия и часть внешней стены. По предварительной информации, пять квартир получили разрушения.

В работах на месте ЧП были привлечены более 60 спасателей и 24 единицы спецтехники. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.