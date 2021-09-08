После взрыва газа в жилом доме в Ногинске возбуждено уголовное дело

После взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске Московской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Взрыв бытового газа произошел на улице 28 июня городского округа Богородский. В результате инцидента обрушились этажи с первого по четвертый. По меньшей мере шесть квартир получили повреждения. Взрывной волной были выбиты окна здания. Спасатели достали из-под завалов пять человек, среди которых двое — дети.

В данный момент на месте происшествия работают поисково-спасательные службы. Под завалами еще могут оставаться люди. Все жильцы девятиэтажки были эвакуированы.