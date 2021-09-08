Крымский политик Фикс призвал ООН осудить диверсию Украины на газопроводе

ООН обязана отреагировать на диверсию, устроенную украинскими спецслужбами на газопроводе в Крыму. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Преступление киевской власти против мирных граждан должно рассматриваться на заседании Совета Безопасности ООН, заявил политик. По его словам, пора положить конец произволу. Об этом информирует РИА Новости.

Фикс отметил, что западные страны, к сожалению, редко реагируют на бандитские действия Украину против Крыма. Совершившие преступление будут наказаны за все попытки навредить жителям Крыма.

Злоумышленники повредили газопровод, с помощью которого снабжаются село Перевальное и войсковая часть, сообщали в МВД Крыма. ФСБ сообщила о задержании троих человек, причастных диверсии.