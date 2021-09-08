Спрос на водку уменьшился в России

Снижение спроса на водку зафиксировали в рейтинговом агентстве НРА в обзоре «Российская водка: надежда на заграницу».

Розничные продажи водки за первые шесть месяцев текущего года составили 344 миллиона литров, что на четыре процента меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на три процента ниже, чем за первые полгода 2019-го. Компания GfK зафиксировала, что в период с января по июнь этого года продажи водки в России стали на восемь процентов меньше, чем в 2019 году. Об этом информирует РБК.

В компании считают, что уменьшение спроса на водку является долгосрочной тенденцией, так как доля семей, покупающая этот спиртной напиток, снижается с 2016 года. В 2021 году доля домохозяйств, которые хотя бы раз купили водку за полгода, составила 32 процента, до пандемии этот показатель был равен 35 процентам. Среднее значение употребления водки остается около 6,5 литра в год на семью.