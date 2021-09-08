Вице-губернатор Подмосковья Хромушин выехал на место взрыва газа в Ногинске

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин выехал на место взрыва газа в Ногинске по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Вместе с Хромушиным на место происшествие приедут зампред Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин. Также Воробьев поручил главе округа оказать всю необходимую помощь пострадавшим и позаботиться о них.

В причинах произошедшего разбираются экстренные службы. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева «Воробьев Live».

Взрыв газа произошел в городском округе Богородский в Московской области на улице 28 июня, дом 9а. Предварительно девятиэтажный жилой дом обрушился с четвертого по первый этаж, есть пострадавшие.