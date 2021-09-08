Взрыв газа обрушил несколько этажей дома в Подмосковье

В квартире жилого дома в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа.

В многоквартирном здании на улице 28 июня городского округа Богородский обрушилось три этажа — с первого по четвертый. Спасатели спасли трое человек, двое из которых несовершеннолетние.

От взрывной волны повылетали окна, пострадали минимум шесть квартир. На место происшествия уже выехали вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, зампред Роман Каратаев и глава подмосковного МЧС Сергей Полетыкин, жителям поручили оказать всю необходимую помощь и поддержку.