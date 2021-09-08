Карпин прокомментировал решение судей о незасчитанном голе Осипенко

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин поделился мнением по поводу гола защитника сборной Максима Осипенко в ворота Мальты, который не засчитали арбитры матча.

Карпин признал, что не понимает решение судей и находится все еще на иголках. По словам тренера, ему жалко, что не засчитали это взятие ворот. Но наставник заявил, что российские футболисты могли отмечаться голами и в других моментах. Однако, по словам тренера, сборная России могла и пропустить.

Наставник сообщил, что после трех матчей отправиться на отдых в лес. Однако Карпин пока не выбрал в какой именно поедет.

Сборная России одержала в этом матче против Мальты победу со счетом 2:0. Первый гол в игре забил форвард Федор Смолов на десятой минуте. Вторым взятием ворот отличился Зелимхан Бакаев. Он точно пробил пенальти на 84-й минуте.