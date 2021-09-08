США обеспокоены отсутствием женщин в правительстве Афганистана

Назначение нового правительства, сформированного из движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) обеспокоило США.

Объявленный список исламского правительства состоит исключительно из членов «Талибана» или их близких соратников. Отмечается, что в нем нет женщин. США также выражают беспокойство из-за связей и послужного списка некоторых членов нового правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента, информирует ТАСС.

В Госдепе заявили, что понимают временность правительства, но будут судить о талибах по их поступкам, а не по словам. Отмечается, что жители Афганистана заслуживают инклюзивного правительства. США продолжат добиваться выполнения своих обязательств от талибов, которые обещали создать безопасный проход для иностранцев и афганцев для эвакуации из страны.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации