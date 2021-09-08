Компания «Яндекс» отразила масштабную кибератаку

Российская интернет-компания «Яндекс» подверглась масштабному киберналету, сообщил представитель организации журналистам.

На этих выходных на серверы была совершена крупнейшая DDoS-атака в истории рунета, передает газета «Ведомости».со слов источников. Ее удалось отразить при помощи сетевой инфраструктуры и системы фильтрации нежелательных запросов, отметили в компании.

«Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны», — заявил собеседник издания.

На данный момент специалисты вместе с подрядчиками расследуют произошедшее. Россиян успокоили, что данные пользователей не пострадали и не подверглись утечке. Налет не оказал пагубного влияния на работу сервисов. Американская компания Cloudflare, специализирующаяся на хакерских угрозах, подтвердила рекордный масштаб вторжения на своего российского партнера.