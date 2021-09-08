Ошибки в документах могут стать причиной некорректного начисления пенсии

Ошибки в документах, например, в трудовой книжке, могут повлиять и на размер пенсии, и на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе).

Если в трудовой неправильно указана должность или не проставлена нужная печать, то пенсия может начисляться некорректно, предупредили на сайте Пенсионного фонда России.

Поэтому следует обращаться в ПФР заранее. Тогда у специалистов будет возможность обратиться в предыдущее место работы гражданина, в архив или в органы соцобеспечения другого государства для уточнения необходимой информации.

Таким образом к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы, и пенсия будет назначена максимально оперативно. Если человек пользуется электронной трудовой книжкой, то он может отследить внесенные в нее сведения в личном кабинете на сайте ведомства.