Экс-депутат Рады Мураев назвал причины приезда Зеленского к Путину в Крым

Украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден приехать к президенту России Владимиру Путину в Крым или Москву из-за важности саммита для Украины.

Соответствующей информацией поделился бывший депутат Рады Евгений Мураев. Он спрогнозировал, что именно Москва станет местом для встречи Зеленского и Путина. Однако политик не стал исключать возможность, что переговоры состоятся в Крыму. По мнению экс-депутата, это было бы красиво.

Мураев добавил, что существует вероятность проведения встречи и в Минске. По его мнению, переговоры в Белоруссии тоже являются унизительными для Киева. После того, что правительство Украины на дипломатическом уровне сделало с этой республикой и ее лидером Александром Лукашенко, разговор Путина и Зеленского может состояться и там, сообщил он.

Экс-депутат разъяснил, что Киев намного больше заинтересован во встрече президентов. По словам Мураева, переговоры нужны Украине из-за вопросов урегулирования конфликта на востоке, транзита голубого топлива и положения экономики в государстве.