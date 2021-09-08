Байден продлил на год режим ЧС из-за угрозы вмешательства в выборы США

Президент США Джо Байден продлил еще на один год национальный режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы страны.

Режим ЧС действует в США с 12 сентября 2018 года. В связи с чем американские власти в праве вводить санкции в отношении тех, кого США подозревают в попытках вмешательства в электронное голосование или подрыве доверия граждан страны к избирательной системе.

В заявлении Белого дома сказано, что американские власти не имеют доказательств того, что какому-либо государству удалось изменить результаты выборов или повлиять на подсчет голосов в США.