Запад занимается навязыванием Молдавии антироссийского курса. Соответствующее заявление сделал бывший лидер республики Игорь Додон.

Додон сообщил о своем сожалении из-за того, что спикер парламента Молдавии Игорь Гросу не направил наблюдателей на выборы в Госдуму РФ. Парламентарий заявил, что отказ является недружественным шагом. Политик отметил, что в течение последних 20 лет не было ни одного случая, когда в России не находилось наблюдателей из республики.

Он также подчеркнул, что многие западные страны решили не отправлять наблюдателей. По его мнению, эти государства придерживаются «антироссийской политики». Позиция Гросу может быть пробным шагом, чтобы Молдавия присоединилась к санкциям в отношении Москвы.

«Это ошибка, это неправильно», — прокомментировал экс-президент Молдавии.

Бывший лидер также отметил, что Молдавия должна изменить собственную позицию. По его мнению, республике нужно развивать стратегическое партнерство с Москвой. Однако правительство Молдавии получает приказы кураторов с Запада не идти на контакт с Россией.