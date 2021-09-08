Полученные от МВФ 18 млрд долларов пойдут в золотовалютные резервы России

Деньги в размере 18 миллиардов долларов, предоставленные Международным валютным фондом, будут прибавлены к золотовалютным резервам, рассказал замминистра финансов Тимур Максимов.

Эти деньги просто наращивают те государственные резервы, которые уже имеются в распоряжении, пояснил Максимов в эфире телеканала «Россия 24». Это резервный актив, который может использоваться, когда государство испытывает трудности с долгом или платежным балансом.

«У Российской Федерации таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет», — пояснил замминистра.

МВФ в конце августа приняла решение о распределении специальных прав заимствования между странами-членами пропорционально их квотам в фонде на общую сумму в 650 миллиардов долларов. Представитель фонда Джерри Райс отметил, что это самый внушительный в истории фонда выпуск, предназначенный для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.