Европейская народная партия предложила создать военное подразделение для ЕС

Евросоюзу необходимо создать собственное военное подразделение. Об этом заявили в крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (EPP).

Представители партии считают, что Евросоюзу надо работать сплоченнее, когда дело касается оборонной сферы. Сообщение об этом появилось в Twitter партии EPP. В начале сентября еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, курирующий в том числе оборонную промышленность заявлял, что ЕС необходимо иметь свои оборонные ресурсы, сохраняя связь с НАТО и союзниками.

Общая стратегия обороны и безопасности уже несколько лет обсуждается странами ЕС. В программу должны войти цели ЕС и его угрозы. Планируется, что созданные правила помогут оперативнее реагировать на внешние кризисы и защищать граждан ЕС, эффективнее используя сегодняшние возможности.