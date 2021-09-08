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Компания Apple может представить новый iPhone уже на следующей неделе

Компания Apple может представить новый iPhone уже на следующей неделе

Одна из крупнейших американских корпораций по производству техники Apple проведет 14 сентября онлайн-презентацию. На ней она может представить свой новый смартфон iPhone 13.

Презентация пройдет на территории находящейся в самом сердце кремниевой долины штаб-квартире Apple Park в Купертино, штате Калифорния. Начало назначено на 20:00 по московскому времени. Трансляция будет происходить на официальной странице Apple или в приложении Apple TV. Сообщение опубликовано на сайте компании.

Кроме своего смартфона, компания может представить и другие технологичные гаджеты. Ожидается показ новой версии умных часов Apple Watch Series 7. Также возможна презентация обновленных беспроводных наушников AirPods. Предзаказы должны открыться 17 сентября, а старт продаж через неделю после этого, 24 сентября.

Ранее Apple сообщила, что позволит некоторым разработчикам приложений не платить комиссию в 30 процентов за размещение в AppStore. Речь идет о создателях сервисов для просмотра электронных книг, аудиокниг и видеозаписей по подписке.