Компания Apple может представить новый iPhone уже на следующей неделе

Одна из крупнейших американских корпораций по производству техники Apple проведет 14 сентября онлайн-презентацию. На ней она может представить свой новый смартфон iPhone 13.

Презентация пройдет на территории находящейся в самом сердце кремниевой долины штаб-квартире Apple Park в Купертино, штате Калифорния. Начало назначено на 20:00 по московскому времени. Трансляция будет происходить на официальной странице Apple или в приложении Apple TV. Сообщение опубликовано на сайте компании.

Кроме своего смартфона, компания может представить и другие технологичные гаджеты. Ожидается показ новой версии умных часов Apple Watch Series 7. Также возможна презентация обновленных беспроводных наушников AirPods. Предзаказы должны открыться 17 сентября, а старт продаж через неделю после этого, 24 сентября.

Ранее Apple сообщила, что позволит некоторым разработчикам приложений не платить комиссию в 30 процентов за размещение в AppStore. Речь идет о создателях сервисов для просмотра электронных книг, аудиокниг и видеозаписей по подписке.