Илон Маск ответил Рогозину на приглашение в Россию вопросом про любимый чай

Американский предприниматель Илон Маск ответил на приглашение генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Основатель компании SpaceX выразил благодарность Дмитрию Рогозину за приглашение в гости. Глава госкорпорации в интервью CNN сообщал, что приглашает Маска в свой дом как «гостя семьи» для обсуждения «исследование вселенной». Рогозин отметил, что «уже поставил чайник» для этой встречи.

Илон Маск в своем Twitter поинтересовался, какой у Рогозина любимый чай. Гендиректор Роскосмоса в ответе предложил начать чаепитие с любимого индийского чая его бабушки, прикрепив фотографию напитка «Три дружных слона». В госкорпорации ранее приглашали Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на запуск корабля «Союз» в октябре, который состоится на космодроме Байконур.