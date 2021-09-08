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«Единая Россия» намерена внести законопроект об отмене обязательного ТО

«Единая Россия» намерена внести законопроект об отмене обязательного ТО

Партия «Единая Россия» собирается доработать законопроект, согласно которому в стране отменят обязательный техосмотр для личного автотранспорта.

Соответствующий документ партия намеревается внести в Госдуму после доработки, передает ТАСС. Предполагается, что процедура останется обязательной только при смене владельца и лишь при условии, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет, рассказал секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Однако новый порядок учитывает только физические лица, а для коммерческого транспорта процедура будет действовать в прежнем порядке. Сейчас водители воспринимают обязательный технический осмотр как отягощающую формальность и лишний налог, о чем поступило много предложений в народную программу «Единой России», отметил сенатор.