«Не зря 30 лет отработала»: Буланова рассказала о своей популярности в Петербурге

Известная российская певица Татьяна Буланова встретилась со своими фанатами в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Встреча прошла во дворе дома № 12 по улице Маршала Захарова. Буланова рассказала, что рада видеть большое количество местных жителей. Она отметила, что не зря отработала 30 лет на сцене, ради такого можно было всем этим заниматься. Граждане смогли задать свои вопросы певице.

Буланова отметила, что замечательно себя чувствует. Исполнительница поблагодарила собравшихся за такое внимание. Петербуржцы также подарили цветы артистке. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

«Я с большой симпатией к ней отношусь. Я ее обожаю как человека. Я знаю, что она очень грамотная, что она добивается всего. Если она ставит себе какую-то задачу, то она идет вперед, не останавливается никогда» — рассказала участница встречи Тамара Стеценко.

Жители Петербурга выразили надежду, что любимая певица продолжит радовать их со сцены своими песнями. Общение Булановой с поклонниками продлилась около часа. Все собравшиеся смогли сделать фото с певицей и получить автографы.