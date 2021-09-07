Спасатели разыскивают пассажиров перевернувшегося в Мурманской области катера

Катер, вышедший в бухту Долгая щель Баренцева моря в Печенгском районе для рыбной ловли, перевернулся с судовладельцем и четырьмя пассажирами на борту.

Один из находящихся на борту людей погиб, еще один пострадал. Остальных разыскивают спасатели, в том числе и на вертолетах, передает РИА Новости.

Судно вышло из поселка Лиинахамари утром, пограничные службы обнаружили его перевернувшимся около шести часов вечера. Мурманская транспортная прокуратура уже организовала проверку по факту обнаружения катера, Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров взялся лично проконтролировать ход дела.