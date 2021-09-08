Пушков рассказал, как Киеву добиться встречи Путина и Зеленского

Киеву, прежде чем обвинять Москву в отказе от проведения встречи украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, следовало бы определиться о том, какие темы он считает нужным обсудить на такой встрече.

Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что российская сторона якобы постоянно ищет отговорки, при помощи которых отклоняет возможность встречи президентов РФ и Украины.

Однако, как отметил по этому поводу председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, прежде чем организовывать встречу глав государства, необходимо понять, какое содержание эта встреча будет иметь.

«Перед ее проведением всегда обозначаются примерные параметры: в чем смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. Это нормальная дипломатическая практика», — добавил сенатор.

Невские Новости / Юлия Медведева

Президент РФ Владимир Путин, напомнил Пушков, со своей стороны неоднократно говорил о готовности провести встречу с украинским лидером и обсудить с ним вопросы двусторонних российско-украинских отношений.

«Есть целый ряд вопросов между Россией и Украиной, которые заслуживают пристального внимания и могут быть предметом встречи лидеров. Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов», — напомнил Пушков.

Однако Киев не хочет обсуждать эти темы, настаивая на рассмотрении вопросов, которые с точки зрения Москвы обсуждать нет смысла. Например, несмотря на неоднократные напоминания Москвы, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, Киев раз за разом заявляет о необходимости обсуждения этой темы.

«Поэтому, прежде чем обвинять российскую сторону в том, что она якобы находит отговорки, украинская сторона должна определиться, какие темы она хочет обсудить, и согласовать их с Москвой», — подчеркнул сенатор.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

Причина, по которой встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского до сих пор не состоялась, кроется не в «отговорках Москвы», а в том, как кардинально отличаются представления сторон об этой встрече.

По словам Пушкова, эти принципиально разнящиеся подходы необходимо сближать, а если такое сближение невозможно, нужно признать, что время встречи двух президентов еще не настало.

«А Кулеба и команда Зеленского в обычной для них манере пытаются использовать дипломатический вопрос в пропагандистских», — заключил сенатор.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов ко встрече президентов России и Украины, и не «прячется от нее». При этом Кулеба добавил, что у украинской стороны «создается впечатление», что Россия якобы постоянно находит отговорки, чтобы встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоялась.