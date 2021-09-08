Кедми рассказал, как России прекратить провокации Запада на своих границах

Если Россия не хочет, чтобы западные государства осуществляли провокации у нее под боком, ей следует усилить контроль за тем, что происходит на постсоветском пространстве.

С таким предупреждением в эфире российского телеканала ТВЦ выступил военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми.

По его словам, Россия после распада Советского союза не протяжении почти четверти века – вплоть до 2014 года – не уделяла должного внимания тому, что происходило в бывших советских республиках. И это было ее серьезной ошибкой.

«Если Россия будет продолжать проводить политику, которую она проводила на постсоветском пространстве до 2014 года, тогда я вам не завидую. И никто вам не позавидует», — подчеркнул Кедми.

Запад, по словам эксперта, активно подогревает различные провокации у российских границ. И единственное, что этому может противопоставить Москва – усиление мониторинга обстановки везде, где это необходимо.

/ ФАН

Оптимальным решением вопроса стало бы вырабатывание определенной стратегии поведения на постсоветском пространстве и дальнейшее следование этой стратегии. Эта мера позволит навести в бывших республиках порядок, избежать там провокаций со стороны европейских государств и предотвратить осуществление в этих странах государственных переворотов.

При чем в этом вопросе Россия должна действовать, учитывая собственные национальные интересы, и интересы своей национальной безопасности. Только в этом случае Москва добьется того, что у тех, кто замышляет провокации на границах РФ, ничего не получится, заключил Яков Кедми.