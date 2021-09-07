Литовкин объяснил, почему НАТО никогда не осмелится напасть на Калининград

Войска Североатлантического военного блока не посмеют напасть на Калининград, даже, если такой приказ им отдадут Соединенные Штаты Америки.

Уверенность в этом в беседе с корреспондентом информационного портала kaskad.tv высказал военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя опубликованный китайским изданием Sina материал, в котором упоминались слова, сказанные в прошлом году советником президента США по нацбезопасости Робертом О’Брайеном, о том, что Калининград представляет собой «острый кинжал у горла Европы».

Как отмечает китайский автор, судя по географическому расположению Калининградской области, действительно может показаться, что этот российский регион зажат между странами Европы, но на деле это не так. Благодаря выходу к Балтийскому морю, регион обладает огромным стратегическим преимуществом и помогает сдерживать силы НАТО.

«Несмотря на то, что сейчас в Калининградской области войск намного меньше, чем в советское время, и намного меньше, чем есть в Польше и Литве вместе взятых, она все равно остается форпостом и крепостью России, вынесенным за ее границами. Потому что, за спиной Калининградской области находится вся российская армия и ее ракетно-ядерный щит», — заявил по этому поводу Виктор Литовкин.

Именно это, подчеркнул эксперт, и является главным в российской военной доктрине – вся российская армия при необходимости встанет на защиту Калининградской области, так как этот регион действительно является костью в горле НАТО.

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«Но НАТО ничего не сможет сделать с Калининградом и с областью, потому что воевать с Калининградской областью – это воевать с Россией, с ракетно-ядерной Россией», — добавил Литовкин.

Никто в Североатлантическом Альянсе не осмелится на это даже по команде из Вашингтона, уверен военный эксперт. Потому что там понимают, что ответом на агрессию против Калининграда станет ядерный удар, который едва ли переживет Европа или Америка.