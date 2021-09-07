Аналитики ВВС США поведали о будущем парка тактической авиации страны

Аналитики Военно-воздушных сил США провели анализ американского парка тактической авиации. Он основан на запланированном бюджете страны на 2023 год.

Тактическая авиация США имеет в своей основе семь платформ. К 2023 году их количество планируется сократить до четырех, передает отчет специалистов Defense News.

По мнению экспертов, перспективным самолетом завоевания превосходства в воздухе станет истребитель шестого поколения. Он был разработан в рамках Next Generation Air Dominance (NGAD). Инновация потеснит F-22. Сохранят свое место в парке F-35A из-за своей многофункциональности. Большинство же улучшений F-15 заменят обновленными F-15EX Advanced Eagle.



По словам авторов статьи, воздушные силы Соединенных штатов сохранят модификации F-16, несмотря на ранее озвученные планы по выводу техники из использования и ее последующей замене. Планы по закупке 1763 самолетов F-35A остаются без изменений. Авторы Defense News уточняют, что их выводы могут меняться по ходу исследования.