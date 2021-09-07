Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против подполковника ВС России

Украинский президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно санкций против российского офицера Ивана Кузнецова.

Согласно опубликованному документу, Зеленский распорядился ввести в действие решение СНБО от 20 августа 2021 года о применении персональных ограничительных мер в отношении военного. Указывается, что подполковник Кузнецов участвовал в боевых действиях на территории Сирии. На три года блокируются его активы, ограничиваются торговые операции, запрещается вывод капитала за пределы Украины, а также вводится ряд других ограничений.

Зеленский другим указом ввел санкции против жительницы Крыма Ольги Калининой. Он одобрил решение СНБО от 7 сентября. В документе указывается, что в отношении нее вводятся такие же ограничительные меры, как и против Калинина. Президентский указ Зеленского вступает в силу в день опубликования.