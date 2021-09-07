Издание Insider рассказало о нежелании Меланьи Трамп возвращаться в Белым дом

Жена бывшего президента США Мелания Трамп больше не хочет видеть себя в роли первой леди США.

Соответствующее сообщение распространило американское издание Insider со ссылкой на друзей Мелании. По их словам, она «не очень заинтересована в том, чтобы снова оказаться в Белом доме, снова стать первой леди», не говоря уже о том, чтобы принимать участие в избирательной кампании своего супруга. Сейчас она «счастлива и расслаблена», уверяют знакомые жены Трампа.

Стоит отметить, что республиканец Дональд Трамп хоть и не делал пока официального заявления о своем намерении принять участие в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году, но не раз намекал на такую возможность. По его словам, сторонники Республиканской партии будут «очень довольны» таким решением.

Ранее стало известно, что Трамп призвал своего преемника, демократа Джо Байдена извиниться перед гражданами США за провал политики Вашингтона в Афганистане. Республиканец подчеркнул, что Белый дом сделал ошибочное решение по выводу американского военного контингента с территории арабской республики. Ответственность за это лежит лично на Байдене, резюмировал он.