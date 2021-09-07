Дмитрия Киселева госпитализировали с двусторонней пневмонией

Известный российский журналист и телеведущий Дмитрий Киселев доставлен в одну из клиник города Москвы. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» находится под наблюдением врачей. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в медицинских кругах, у Киселева диагностировали двустороннее воспаление легких, однако факт его заражения коронавирусной инфекции пока не подтвержден.

«По Киселеву — пока только подозрение на коронавирус. <...> Двустороннее воспаление легких — да, "корона" — под вопросом», — отметил источник.

Согласно последним данным, Киселев продолжал работать, несмотря на развившийся у него сухой кашель и повышенную температуру. Спустя некоторое время телеведущий ощутил нехватку воздуха.