Криминалист Игнатов предложил изолировать педофилов на фоне событий в Кузбассе

Жестокое убийство школьниц в Кузбассе подняло вопрос об ужесточении наказания педофилам. Российский криминалист Михаил Игнатов предложил изолировать преступников от общества.

По словам специалиста, педофилов ни под каким предлогом нельзя впускать в общество. Игнатов отметил, что они должны жить в резервации или же в тюрьме. Криминалист сравнил таких людей с наркоманами, которые всегда возвращаются к тому, что с чего начали, передает телеканал «360».

Депутат Госдумы РФ Валерий Рязанский поддержал позицию эксперта и предложил такие варианты наказания, как принудительная химическая кастрация или пожизненное заключение. Также некоторые политики возлагают надежды на возвращение смертной казни, применимой в случаях доказанной педофилии.

Первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов после инцидента в Кузбассе отметил, что необходимо отменить мораторий на смертную казнь, сообщал «Царьград». По его словам, таких негодяев, как террористы и педофилы-убийцы, необходимо наказывать радикальным способом.