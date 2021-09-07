Появилось видео спасения девушки из неисправного лифта в Подмосковье

Окровавленную девушку спасли из неисправного лифта в одном из жилых комплексов Красногорска. Видео вызволения пострадавшей появилось в Сети.

На кадрах видно, что двое мужчин смогли открыть двери лифта, после чего из него самостоятельно вышла девушка. Ее лицо было в кровоподтеках.

Местный житель рассказал, что утром в подъезде стоял резкий запах гари. Он понял, что источником была лифтовая зона, после чего позвонил диспетчеру. Ожидая специалистов, мужчина услышал странный звук и грохот.

«Я понимаю, что лифт рухнул. И слышу, как в этом лифте кричит девушка», — поделился он с корреспондентами телеканала «360».

Он отметил, что проблемы с лифтами начались еще в прошлом году. Один из них не работает, однако чинить его до конца года даже не планировалось.

Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибом шейного отдела позвоночника. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту произошедшего.