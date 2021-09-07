Sina: скрытый козырь РФ в противостоянии с НАТО перевернет расклад сил в Европе

В геополитическом противостоянии с НАТО у России есть секретный козырь, который способен полностью перевернуть расклад сил в Европе. К такому выводу пришел обозреватель китайского издания Sina.

По мнению эксперта, ключевая роль в противоборстве Москвы с Альянсом принадлежит Калининграду, который будучи «ножом у горла НАТО» не позволяет маневрам западных войск развернутся в полном масштабе. Стратегическое значение эксклава осознают и в РФ, а потому принимают меры по наращиванию его военного потенциала, рассуждает аналитик.

Пресс-служба Балтийского флота /

В Sina обратили внимание, что российские войска все чаще проводят учения в Калининградской области и регулярно перебрасывают части воинского контингента в регион. Кроме того, там размещен ракетный комплекс «Искандер», а не так давно ему составили компанию два полка ЗРК С-400 «Триумф».

«Калининград — это отличное решение проблемы России! Она использует свой эксклав, чтобы создать стратегический опорный пункт, и теперь все страны НАТО будут знать, как пытаться давить на нее», — подытожил автор статьи.

6 сентября Минобороны РФ сообщило, что подразделения, укомплектованные резервистами, были переброшены в Калининград, где вскоре начнутся учения «Запад-2021». Уточняется, что резервисты будут выполнять там учебно-боевые задачи, совершенствовать свои знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники.