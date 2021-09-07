Сергею Лаврову посвятили флешмоб #ПомахалМне в TikTok

Главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову посвятили флешмоб #ПомахалМне в Сети. Интернет-пользователи делились своими видеороликами в TikTok.

Участники флешмоба брали старые записи, где министр кому-то машет и посылает воздушный поцелуй, а затем монтировали к ролику фрагмент с собой. Результаты разлетелись в Сети под тегом #ПомахалМне, передает РИА Новости.

На данный момент видеоролики можно встретить уже на всех главных интернет-платформах. Основой для флешмоба послужило видео с саммита БРИКС в 2015 году. Там Сергей Лавров улыбается, приветственно машет и отправляет воздушный поцелуй. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, этот жест министра был адресован его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.