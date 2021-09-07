«Суперплохая партия»: сторонник Навального Милов ответил Шевченко на критику КПРФ

КПРФ является не просто плохой, а ужасной партией, заявил сторонник осужденного блогера Алексея Навального Владимир Милов.

Таким образом он ответил журналисту Максиму Шевченко на критику КПРФ. Однако Милов все равно рекомендует голосовать за коммунистов, передает «Политэксперт».

«КПРФ — не просто плохая, это суперплохая партия, просто ужасная, продажная и оппортунистическая. Никаких коммунистических идеалов там нет — это просто торгаши собой там собрались», — подчеркнул он.

Помимо этого, сторонник Навального отметил, что долгие разговоры об этом неуместны, а согласие или несогласие с программой партии не должно быть существенной мотивацией к голосованию за нее, поскольку «хороших» кандидатов нет.

Выборы в Государственную думу РФ состоятся с 17 по 19 сентября. Представители 14 объединений зарегистрированы кандидатами в депутаты VIII созыва. Речь идет о членах таких партий, как ЛДПР, «Коммунисты России», Российская экологическая партия «Зеленые», «Справедливая Россия — За правду», «Гражданская платформа», КПРФ, «Родина», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Российская партия свободы и справедливости, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».