Глава Красногвардейского района Петербурга Разумишкин сравнил ЖКХ в России и Финляндии

Отличия в схемах работы российского и финского ЖКХ описал глава Красногвардейского района Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.

Разные схемы работы ЖКХ представлены в России и Финляндии, так как европейские государства живут по другому законодательству, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). В качестве примера Разумишкин привел решение вопросов по фасаду зданий. В Финляндии этим должны заниматься собственники. Кроме того, в стране отсутствует Фонд капитального ремонта, который организован в России.

«У нас есть собственник и квартира, а там иначе решается вопрос на уровне собственности. Во-первых, это дороже. Во-вторых, это совершенно другая ответственность, совершенно другие правила, своды и законы», — объяснил глава района на конференции в медиацентре «Патриот».

Также в Финляндии коммунальные платежи растут в зависимости от возраста дома. Поэтому к моменту, когда начинается реконструкция, в здании уже невыгодно иметь жилье, добавил координатор «Деловой России» в Санкт-Петербурге Дмитрий Панов.