Мужская сборная России по волейболу обыграла Испанию в матче чемпионата Европы

Волейболисты российской сборной одержали победу над испанцами в четвертом матче на чемпионате Европы, который проходит с 1 по 19 сентября.

Мужская сборная России по волейболу со счетом 3:1 обыграла Испанию в поединке континентального первенства, состоявшемся в финском Тампере. Победа стала для команды Туомаса Саммельвуо третьей на турнире. Самым результативным игроком матча стал Егор Клюка, которому удалось набрать 27 очков. Благодаря победе над испанцами сборная России досрочно вышла в 1/8 финала континентального первенства. Ее соперник по матчу плей-офф определится позже.

Следующий матч группового этапа российская сборная проведет 8 сентября. Подопечные Саммельвуо встретятся с командой Северной Македонии. Участниками чемпионата Европы по волейболу являются 24 сборные. Турнир проходит в Финляндии, Польши, Эстонии и Чехии.